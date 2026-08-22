Sonnige Aussichten, aber Schauer und Wind in Bayern möglich

München (dpa/lby) - Heute lohnt sich der Blick nach oben - und ein Regenschirm im Rucksack: In Bayern dürfte das Wetter laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wechselhaft bleiben. In Nordbayern soll es mehr Wolken als Sonne geben, dazu wiederholt Schauer und einzelne Gewitter.

Richtung Donau sind Schauer seltener und die Sonne zeigt sich etwas öfter. Auch in Südbayern wechseln Sonne und Wolken, im Tagesverlauf werden ebenfalls Schauer und einzelne Gewitter erwartet, begleitet von mäßigem bis frischem Westwind mit teils starken Böen.

Wechselhaft, regional unterschiedlich

Die Temperaturen bleiben der Vorhersage zufolge niedrig: In Nordbayern werden 16 bis 21 Grad erwartet, in den Kammlagen bis 14 Grad (Großer Arber 10 Grad). In Südbayern sollen es 18 bis 22 Grad werden. Auf 2.000 Metern liegen die Werte voraussichtlich um 8 Grad, in 3.000 Metern bei 1 Grad. Wer in höheren Lagen unterwegs ist, sollte die deutlich frischeren Bedingungen einkalkulieren.

Nächte: Beruhigung - aber Nebel möglich

In der Nacht zum Sonntag sollen die Schauer bayernweit rasch abklingen. Danach werde es zunehmend klar beziehungsweise teils wolkig, teils gering bewölkt, so der DWD. Entlang der Donau könne sich örtlich Nebel bilden.

Die Tiefstwerte liegen laut Vorhersage zwischen 10 und 6 Grad in Nordbayern und zwischen 11 und 6 Grad in Südbayern. In der Nacht zum Montag gehen sie auf 10 bis 5 Grad (Nord) beziehungsweise 10 bis 6 Grad (Süd) zurück, örtlich mit erneutem Nebel an der unteren Donau und im südlichen Alpenvorland.