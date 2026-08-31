Starkregen auf Autobahn – Zwei Lastwagen stoßen zusammen

Simmelsdorf (dpa/lby) - Wegen Starkregens ist ein Lastwagen auf der A9 bei Simmelsdorf ins Schleudern geraten und gegen einen anderen Sattelzug gestoßen. Durch die Wucht der Kollision im Nürnberger Land kamen die beiden Fahrzeuge von der Fahrbahn ab und blieben in einem angrenzenden Grünstreifen stehen, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Lastwagenfahrer blieben unverletzt.

Für die Bergung der beiden Lastwagen wurde die linke Spur der Autobahn gesperrt. Die Sperrung in Fahrrichtung München soll vor dem Mittag aufgehoben werden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte in der Nacht bereits Starkregen für den Morgen angekündigt. Laut den Wetterexperten hätten bis 20 Liter pro Quadratmeter binnen einer Stunde fallen können.