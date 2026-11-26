München (dpa) - Sternekoch Jan Hartwig beklagt einen Niedergang der Kochkultur in Restaurants jenseits der Spitzengastronomie in Deutschland. «Hierzulande sind leider immer mehr Ungelernte in den Küchen, die Vakuumbeutelchen ins Wasserbad werfen», schreibt der Münchner im Vorwort seines neuen Kochbuchs «Jan: Bitte & Danke», das am Freitag erscheint. Es gehe ihm um Restaurants, die die kulinarische Kultur eines Landes in der Breite prägten, «wo gute Handwerker gute Produkte selbst verarbeiten, frisch zubereiten und sie zu fairen Preisen auf einen Tisch stellen».

Kunst des Filetierens

Auch der Sinn für gutes Essen geht nach Ansicht Hartwigs verloren. «Immer mehr Menschen essen stark verarbeitete Lebensmittel und betäuben ihren Geschmackssinn, meist schon von klein an», schreibt der Koch. Auch gewisse Fertigkeiten beim Kochen werden seiner Beobachtung nach weniger. «Ich finde es schade, dass kaum noch einer einen rohen Steinbutt filetieren, eine Hollandaise aufschlagen oder eine ganze gebratene Ente sauber tranchieren

kann.»

Haskapbeeren und Froschschenkel

Sein neues Kochbuch dürfte allerdings weniger dazu taugen, Ungelernte mit dem Kochen vertraut zu machen. Denn für etliche Rezepte ist das richtige Equipment erforderlich - vom Thermomix über den Vakuumierer und den Dehydrator bis hin zum Konvektomaten. Bei Eis darf es auch gerne ein Gerät zum Pacossieren sein, also zum feinen Pürieren tiefgefrorener Lebensmittel.

Doch wer sich in der Küche gerne verkünstelt und auf Sterneniveau kochen will, wird hier fündig und kann sich daran versuchen, die Gäste zu beeindrucken - etwa mit Muschelfumet, Hechtnockerl auf Blattspinat mit Froschschenkeln oder eingelegten Haskapbeeren.

«Wenn Sie ambitioniert sind»

Das ist auch die Zielgruppe: Hartwig verspricht «ein Kochbuch mit Rezepten, die Sie nachkochen können, wenn Sie ambitioniert sind». Dafür gibt es detaillierte Anleitungen. Fürs romantische Dinner zu zweit taugen die Rezepte allerdings nur bedingt, sind sie laut Hartwig doch für acht bis zehn Personen ausgelegt.

Hartwig wurde schon mehrfach zum Koch des Jahres gekürt. 2022 eröffnete er in München das Restaurant «Jan», das einige Monate später auch gleich drei Michelin-Sterne erhielt.