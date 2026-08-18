Streit in Bordell - Verantwortlicher schlägt 16-Jährigen

Ingolstadt (dpa/lby) - Bei einem Streit in einem Bordell in Ingolstadt hat ein 55-Jähriger einen Jugendlichen mit einem Gegenstand geschlagen. Der 16-Jährige habe dabei leichte Rötungen erlitten, teilte die Polizei mit. Er war zuvor mit ebenfalls minderjährigen Freund in das Etablissement gelangt.

Beim Bezahlen eines Getränks gerieten der 16-Jährige und ein Verantwortlicher des Bordells aneinander. Der 55-Jährige schlug laut den Angaben eines Polizeisprechers schließlich «mit einer Art Stock» zu.

Die beiden Jugendlichen wurden laut Polizei nach Rücksprache mit ihren Erziehungsberechtigten vor Ort entlassen und fuhren mit einem Taxi nach Hause. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz dauern an. Dazu, wie die beiden Minderjährigen ins Bordell kamen, wird laut dem Polizeisprecher ebenfalls noch ermittelt.