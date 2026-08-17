Super-Recogniser entdeckt wichtigen Zeugen von Gewalttat

Regensburg (dpa/lby) - Ein sogenannter Super-Recogniser hat in Regensburg einen Mann entdeckt, der rund eine Woche zuvor Zeuge einer Gewalttat am dortigen Hauptbahnhof geworden sein soll. Der Mann soll beobachtet haben wie ein 19-Jähriger seinem am Boden liegenden Opfer mutmaßlich mehrfach gegen den Kopf getreten habe, teilte die Bundespolizei mit. Er soll nun befragt werden.

Super-Recogniser sind Menschen mit der außergewöhnlichen angeborenen Fähigkeit, sich Gesichter besonders gut einzuprägen. Sie können Menschen auch in großen Mengen oder trotz starker äußerlicher Veränderungen wiedererkennen. Der Super-Recogniser der Bundespolizei war privat unterwegs, als er auf den gesuchten Zeugen stieß. Um dessen Identität festzustellen, kamen weitere Beamte der Bundespolizei hinzu.