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Super-Recogniser entdeckt wichtigen Zeugen von Gewalttat
Ein Bundespolizist mit besonderem Gedächtnis für Gesichter trifft privat auf einen wichtigen Zeugen. Nun soll der Mann zu einer Tat am Hauptbahnhof Regensburg befragt werden.
Regensburg (dpa/lby) - Ein sogenannter Super-Recogniser hat in Regensburg einen Mann entdeckt, der rund eine Woche zuvor Zeuge einer Gewalttat am dortigen Hauptbahnhof geworden sein soll. Der Mann soll beobachtet haben wie ein 19-Jähriger seinem am Boden liegenden Opfer mutmaßlich mehrfach gegen den Kopf getreten habe, teilte die Bundespolizei mit. Er soll nun befragt werden.
Super-Recogniser sind Menschen mit der außergewöhnlichen angeborenen Fähigkeit, sich Gesichter besonders gut einzuprägen. Sie können Menschen auch in großen Mengen oder trotz starker äußerlicher Veränderungen wiedererkennen. Der Super-Recogniser der Bundespolizei war privat unterwegs, als er auf den gesuchten Zeugen stieß. Um dessen Identität festzustellen, kamen weitere Beamte der Bundespolizei hinzu.