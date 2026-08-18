Talent statt Routine: Harris und McCormack verlassen Bayern

München (dpa/lby) - Elias Harris und David McCormack kehren in der neuen Saison nicht zu den Basketballern des FC Bayern zurück. Die Münchner verzichten darauf, die Verträge der beiden Routiniers zu verlängern. Stattdessen holen sie fünf Talente aus dem eigenen Nachwuchs in den erweiterten Kader.

«Die fünf Jungs haben sich mit ihren Leistungen in der vergangenen Saison die Chance erarbeitet, den Profikader zu unterstützen», sagte Sportchef Thorsten Leibenath in einer Mitteilung. «Sie sollen wertvolle Erfahrungen sammeln und gleichzeitig für den notwendigen Wettbewerb im Training sorgen.» Bei dem Quintett handelt es sich um die Teenager Kilian Fischer (19), Niko Jerkic (18), Andrija Susic (18), Caspar Vossenberg (17) und Desmond Yiamu (19).

Harris zuletzt fast ein Jahr verletzt

Für Ex-Nationalspieler Harris geht die Basketball-Karriere dagegen nicht bei den Bayern weiter. Der heute 37-Jährige war 2022 nach München gekommen und hatte seitdem zwei Meisterschaften und einen Pokaltitel gewonnen. Im Frühjahr 2025 verletzte sich der ehemalige NBA-Profi in den Bundesliga-Playoffs schwer und gab erst knapp ein Jahr später sein Comeback.

McCormack war zur vorigen Saison zu den Bayern gekommen. Für den 27 Jahre alten Center aus den USA reichte es dann aber nicht für eine Weiterbeschäftigung im Team des neuen Trainers Anton Gavel. Die Bayern hatten für die Position unter dem Korb bereits Welt- und Europameister Johannes Thiemann sowie den Top-Rebounder Austin Wiley verpflichtet.

Trainingsstart am Freitag

An diesem Freitagvormittag steht das erste Training für die Bayern an, die sich nach einer titellosen Saison viel vorgenommen haben in der Bundesliga und Euroleague sowie im Pokal.