Der neue Tankrabatt bringt für viele Autofahrer in Bayern eine spürbare Entlastung an der Zapfsäule. Doch wie funktioniert der Rabatt, wann lohnt sich das Tanken besonders und worauf solltet ihr achten? Hier findet ihr alle wichtigen Infos rund um den Spritpreis-Nachlass.

Ab wann gilt der Tankrabatt?

Der Tankrabatt startet in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um Mitternacht und gilt für drei Monate. Wichtig: Der Rabatt greift nicht direkt an der Zapfsäule, sondern bei der Lieferung des Kraftstoffs an die Tankstellen. Das bedeutet, dass erst ab Donnerstag ausgelieferter Sprit günstiger versteuert wird.

Wie setzt sich der Rabatt zusammen?

Der Nachlass bei der Energiesteuer beträgt 14,04 Cent pro Liter. Durch die niedrigere Mehrwertsteuer ergibt sich ein Gesamt-Rabatt von 16,7 Cent pro Liter. Dieser Vorteil kann sich direkt auf den Spritpreis auswirken – muss aber nicht immer komplett an die Kunden weitergegeben werden.

Sinken die Spritpreise sofort?

Viele fragen sich, ob die Spritpreise direkt um Mitternacht fallen. Die Erfahrung zeigt: An vielen Tankstellen in Bayern sinken die Preise bereits ab Mitternacht, weil viele Verbraucher das erwarten. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass überall sofort der volle Rabatt ankommt, da zunächst noch alter, teurer eingekaufter Sprit verkauft wird.

Peter Kneffel/dpa

Wann ist der beste Zeitpunkt zum Tanken?

Frühaufstehen lohnt sich nicht: Wegen der sogenannten 12-Uhr-Regel können die Preise bis Mittag nur sinken, nicht steigen. Wer am späten Vormittag tankt, erwischt meist den günstigsten Preis des Tages. Achtung: Am Donnerstag kann es zu langen Schlangen kommen. Wer flexibel ist, kann auch ein paar Tage abwarten – die Preise können aber wieder schwanken.

Lohnt sich der Preisvergleich?

Definitiv! Gerade in größeren Städten in Bayern können die Unterschiede zwischen günstigen und teuren Tankstellen schnell im zweistelligen Centbereich liegen – das kann den Tankrabatt sogar übersteigen. Ein Preisvergleich lohnt sich also immer, besonders bei viel Bewegung am Markt.

Kommt der Rabatt komplett an?

Ob der Steuerrabatt vollständig an die Kunden weitergegeben wird, ist umstritten. Untersuchungen zeigen, dass bei früheren Rabatten nicht immer der volle Betrag beim Verbraucher angekommen ist. Die Mineralölwirtschaft sieht das anders. Da der Spritpreis von vielen Faktoren beeinflusst wird, ist die Weitergabe schwer messbar.

Wird Sprit wieder richtig günstig?

Ein Preis wie vor dem Krieg ist aktuell nicht zu erwarten. Selbst ein Preis unter 2 Euro pro Liter ist im Moment eher unwahrscheinlich, da der Abstand zu den aktuellen Preisen größer ist als der Tankrabatt. Die Entwicklung hängt stark von der Lage am Ölmarkt ab.

Drohen Engpässe an Tankstellen?

Große Engpässe sind nicht zu erwarten. Viele Tankstellen in Bayern werden mit kleinen Lagerbeständen in den Rabatt starten, um möglichst viel günstigen Sprit verkaufen zu können. Es kann aber zu mehr Andrang kommen – plant also genug Zeit ein.

Wer bezahlt den Tankrabatt?

Die Bundesregierung rechnet mit Einnahmeausfällen von rund 2,5 Milliarden Euro. Die Hälfte davon tragen diesmal die Bundesländer, darunter auch Bayern. Der Bund gleicht das mit weniger Umsatzsteuereinnahmen aus.

Warum sind die Spritpreise aktuell so hoch?