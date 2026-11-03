Tödliche Schüsse auf Hochzeit - Urteile werden verkündet

Nürnberg (dpa/lby) - Im zweiten Prozess um die tödlichen Schüsse auf einer Hochzeit in Fürth will das Landgericht in der kommenden Woche die Urteile gegen die mutmaßlichen Mittäter des Todesschützen verkünden. Angeklagt sind der Vater - ein in Frankreich lebender Rumäne - und die beiden Brüder des bereits verurteilten Haupttäters wegen gemeinschaftlichen Mordes.

Staatsanwaltschaft und Nebenklage forderten in ihren Plädoyers, die drei Männer zu lebenslangen Freiheitsstrafen zu verurteilten, wie eine Sprecherin des Landgerichts mitteilte. Die Verteidigung beantragte, alle freizusprechen. Die Urteilsverkündung ist für den 11. November geplant.

Anklage: Bluttat zusammen geplant

Im März hatte das Landgericht bereits den Todesschützen wegen Mordes am Vater seiner früheren Lebensgefährtin auf dem Fest in Fürth zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Mann, wie seine Brüder ein Franzose, hatte die Tat vor Gericht eingeräumt. Das Urteil ist jedoch nicht rechtskräftig, da die Verteidigung Revision eingelegt hatte.

Der Staatsanwaltschaft zufolge hatten der Vater und seine Söhne die Bluttat zusammen geplant und ausgeführt. Das Motiv war demnach ein erbitterter Streit zwischen den beiden Familien, nachdem sich die junge Frau von dem jungen Mann getrennt hatte und nach Deutschland zurückgekehrt war.