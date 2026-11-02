Toter Fußgänger - Polizei findet mutmaßlichen Unfallfahrer

Unterschleißheim (dpa) - Die Polizei hat einen möglichen Unfallfahrer gefunden, der am Samstag mutmaßlich einen Fußgänger in Unterschleißheim (Landkreis München) überfahren hat. Es handelt sich laut Polizei um den Busfahrer einer öffentlichen Linie. Er habe einen 65-jährigen Fußgänger beim Abbiegen überfahren, der kurz darauf an seinen Verletzungen gestorben sei. Der 65-Jährige war laut Polizei aus dem hessischen Wetteraukreis und auf Familienbesuch in Bayern.

Nach Angaben der Polizei laufen jetzt Ermittlungen gegen den Busfahrer. Zur Unfallursache sei aber noch nichts bekannt. Ebenso ist bis jetzt nicht bekannt, warum der Busfahrer nach dem Unfall nicht stehenblieb.