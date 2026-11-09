Toter in ausgebranntem Auto auf A73 identifiziert

Bamberg (dpa/lby) - Nach dem Leichenfund in einem ausgebrannten Auto auf der Autobahn 73 bei Bamberg konnte der Tote identifiziert werden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um den 50 Jahre alten Halter des Fahrzeugs.

Demnach ergab die Obduktion, dass das Feuer ursächlich für den Tod des Mannes war. Ersten Erkenntnissen zufolge gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass weitere Personen an dem Brand beteiligt waren oder sich zum Zeitpunkt des Geschehens im Auto befanden, hieß es.

Feuerwehrleute hatten die Leiche am Samstagmorgen bei einem Einsatz entdeckt. Sie waren zunächst von einem gewöhnlichen Feueralarm ausgegangen. Erst nachdem das Auto, das auf dem Standstreifen stand, gelöscht war, entdeckten die Einsatzkräfte den Körper. Zunächst konnte die Leiche nicht identifiziert werden.

Die Kriminalpolizei ermittelte in alle Richtungen und suchte die Umgebung mit einer Drohne ab. Experten der Rechtsmedizin sowie ein Oberstaatsanwalt fuhren zur Unfallstelle. Das Fahrzeugwrack sowie der Leichnam wurden sichergestellt. Die A73 in Richtung Bamberg war mehrere Stunden voll gesperrt.