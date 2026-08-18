Unbekannter attackiert Fußgänger nach Fahrmanöver in Ansbach

Ansbach (dpa/lby) - Ein bislang unbekannter Autofahrer ist in Ansbach mit seinem Kleintransporter auf einen Fußgänger zugefahren und hat ihn anschließend gewürgt. Der 40-Jährige habe dabei kurzzeitig Atemprobleme bekommen, teilte die Polizei mit.

Der Fußgänger musste demnach wegen einer Baustelle die Straßenseite wechseln, als der Autofahrer laut den Angaben eines Polizeisprechers grundlos beschleunigte und auf ihn zufuhr. Dabei habe der Transporter die Hand des Mannes berührt, der leichte Kratzer erlitt.

Der Fahrer stieg daraufhin aus und würgte den Fußgänger mit beiden Händen am Hals. Dann sei er davongefahren, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Fußgänger erstattete Anzeige. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen Körperverletzung.