Unfall mit hohem Schaden – weil Katze über Straße lief

Biberbach (dpa/lby) - Eine Katze auf der Fahrbahn hat bei Biberbach (Landkreis Augsburg) einen Unfall mit einem Schaden in sechsstelliger Höhe ausgelöst. Ein Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zwei Frauen hielten demnach am Montag auf der Bundesstraße 2 an, nachdem die Katze über die Fahrbahn gelaufen war. Die eine habe den Warnblinker eingeschaltet, die andere versucht, nachfolgende Fahrzeuge zu warnen.

Drei Fahrer konnten rechtzeitig bremsen. Ein 63 Jahre alter Lastwagenfahrer habe es nicht mehr geschafft und sei in einen Autotransporter gekracht. Daraufhin sei das Fahrzeug auf zwei vordere Autos geschoben worden. Der Transporter hatte drei Prototypen geladen, auch der Lastwagen selbst war ein Prototyp. Den Schaden schätzte die Polizei daher auf einen mittleren sechsstelligen Betrag.

Die Bundesstraße war für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Gegen die beiden Frauen wird nun ermittelt, unter anderem wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Katze überlebte laut Polizei.