Fürth (dpa/lby) - Ein 33-Jähriger soll in seiner Wohnung in Mittelfranken ein Feuer gelegt haben. Er wurde am Bahnhof in Fürth festgenommen und soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt werden, wie die Polizei mitteilte. Demnach steht er unter dem Verdacht der schweren Brandstiftung.

Das Feuer am Donnerstagmittag wurde von den Einsatzkräften schnell unter Kontrolle gebracht. In der Wohnung hielt sich den Angaben nach zu dem Zeitpunkt niemand auf. Es ergaben sich Hinweise, dass das Feuer gelegt wurde. Einige Stunden später wurde der Verdächtige im Rahmen einer Fahndung festgenommen.

Die betroffene Wohnung war vorerst nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wurde auf mehrere Zehntausende Euro geschätzt. Andere Wohnungen wurden laut Polizei nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter.