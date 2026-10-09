Verdacht auf Medikamentendiebstahl in AWO-Heim in Aichach

Aichach (dpa/lby) - In einer Senioreneinrichtung der AWO in Aichach (Landkreis Aichach-Friedberg) besteht der Verdacht, dass betäubungsmittelpflichtige Medikamente entwendet worden sind. Ob Bewohner dadurch in ihrer Medikamentenversorgung beeinträchtigt wurden, sei nach Angaben der AWO Schwaben unklar und werde derzeit mit höchster Priorität überprüft.

Demnach treffe das Seniorenheim die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Bewohner. Die Einrichtungsleitung schaltete die Polizei ein. Zu Vorwürfen gegen einzelne Personen und zu weiteren Details machte die AWO Schwaben wegen der laufenden Ermittlungen keine Angaben. Auch ein Sprecher der Polizei wollte sich auf Nachfrage zunächst wegen des laufenden Verfahrens nicht weiter äußern.