Vermisster Junge aus Bamberg mit Vater in Bulgarien gefunden

Bamberg (dpa/lby) - Nach einer zweitägigen Fahndung hat die Polizei einen Jungen aus Bamberg in Bulgarien ausfindig gemacht. Das Kind sei mutmaßlich von seinem Vater unerlaubt mitgenommen worden, teilte die Polizei mit. Der 39-Jährige sei am Donnerstag festgenommen worden. Ob der Elfjährige bereits wieder an seine Mutter übergeben wurde, konnte eine Sprecherin zunächst nicht sagen.

Den Ermittlungen zufolge hatte der Mann seinen Sohn am Dienstag ohne Wissen und Zustimmung der allein sorgeberechtigten Mutter von der Schule abgeholt. Da die Polizei davon ausging, dass der Vater sich mit dem Kind ins Ausland absetzen wollte, erwirkten die Ermittler einen Haftbefehl und fahndeten mit einem Foto nach ihm.