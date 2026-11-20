Aschau am Inn (dpa/lby) - Bei einem Arbeitsunfall in einem Industriebetrieb im oberbayerischen Aschau am Inn (Landkreis Mühldorf am Inn) sind drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen lebensbedrohlich. Nach Angaben der Polizei kam es nach derzeitigen Erkenntnissen an einer technischen Anlage zu einer Verpuffung.

Ein 46- und ein 42-Jähriger erlitten dabei so schwere Verletzungen, dass ihr Zustand nach Einschätzung der Ärzte lebensbedrohlich ist. Rettungshubschrauber brachten die beiden Männer nach der Erstversorgung durch Notärzte in Kliniken. Eine 34 Jahre alte Frau zog sich mittelschwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Mehrere Arbeitskollegen, die das Unglück mitansehen mussten, wurden vor Ort von einem Kriseninterventionsteam betreut. Die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn ermittelt unter Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein zu den Hintergründen und der Ursache der Verpuffung.