Viel Sonne und bestes Ausflugswetter an den Alpen

München (dpa/lby) - Nach einer vielerorts herbstlich-kalten Nacht erwartet vor allem den Süden Bayerns heute ein Bilderbuchtag mit viel Sonne und Temperaturen von bis zu 20 Grad an den Alpen. Dabei ist aber am Vormittag vielerorts zunächst wegen teils starker Bewölkung noch Geduld gefragt, bis es von Westen her auflockert.

In Niederbayern werden die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aber wohl nicht über 13 Grad steigen. Im Norden Bayerns sind bis zu 18 Grad möglich, auf der Zugspitze bleibt es mit 5 Grad deutlich kühler, auf dem Großen Arber gibt es bis zu 10 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es den Angaben zufolge zunächst eher gering bewölkt und es gibt örtlich Nebel, später ziehen von Westen her Wolken auf, zum Ende der Nacht kommt dann in Südbayern Regen auf. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 9 Grad am Untermain und bis zu 1 Grad im Bayerischen Wald.

Mittwoch startet durchwachsen - Regenjacke nicht vergessen

Am Mittwoch sind dann zunächst Regenjacke und Schirm in ganz Bayern wichtige Begleiter. Immer wieder kann es vormittags örtlich aus den vielen Wolken regnen, an den Alpen sinkt die Schneefallgrenze auf 1.500 Meter. Erst nachmittags soll die Bewölkung dann von Nordschwaben her vermehrt auflockern. Im Norden Bayerns hat die Sonne dagegen früher die Chance, sich durchzusetzen.

Temperatur geht wieder deutlich zurück

Der Wind bleibt schwach bis mäßig und kommt vorwiegend aus Westen. Die Höchstwerte liegen im Süden des Landes mit 9 bis 13 Grad beziehungsweise mit 8 bis 15 Grad im Norden des Freistaates spürbar unter den Werten des Vortages. Auf der Zugspitze dürften es nur um die 0 Grad werden.

Auch in der Nacht zum Donnerstag bleibt es vielerorts teils wolkig, teils stark bewölkt. Gebietsweise sind Nebel oder Hochnebel möglich. Die Temperaturen gehen auf 5 bis -1 Grad zurück.