Waffenfund zur Polizei gebracht - Ermittlungen

Furth im Wald (dpa/lby) - Der Fund von Waffen auf dem Dachboden könnte einer 80-Jährigen in Furth im Wald (Landkreis Cham) Ärger mit der Justiz einbrocken. Laut Polizei hatte die Frau mehrere Waffen selbst zur Polizeidienststelle gebracht. Das sei aber nicht erlaubt, sagte ein Sprecher.

Demnach fand die 80-Jährige die Waffen am Donnerstag beim Ausräumen des geerbten Elternhauses. Nach Angaben der Polizei handele es sich um eine scharfe Schusswaffe, zwei Schreckschusswaffen und ein Springmesser aus Bundeswehrbeständen. Die Waffen sollen einem Familienangehörigen der Frau gehört haben, der nicht mehr lebt. Sie verstaute die Waffen in einer Stofftasche und brachte sie nichtsahnend aufs Präsidium.

Die Polizei leitete wegen des Transports Ermittlungen ein, so der Sprecher. Dabei soll geklärt werden, ob sich die Frau strafbar gemacht hat.

Die Polizei rät: Wer beim Ausräumen eines Hauses oder einer Wohnung solche Gegenstände entdeckt, sollte sie möglichst nicht berühren oder bewegen und stattdessen umgehend die Polizei verständigen.