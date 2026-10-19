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Wagen springt beim Parken vor – Senior erliegt Verletzungen
Ein Wagen schnellt beim Parken plötzlich ruckartig nach vorn: Ein 82-Jähriger wird zwischen zwei Autos eingeklemmt. Nach Tagen erliegt er seinen Verletzungen. Was die Polizei zu den Umständen sagt.
Neumarkt in der Oberpfalz (dpa/lby) - Ein 82-Jähriger, der in Neumarkt in der Oberpfalz zwischen zwei Autos eingeklemmt wurde, ist mehrere Tage nach dem Unfall gestorben. Der Senior erlag am Sonntag seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge war er vergangenen Montag zwischen zwei Autos eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden.
Ein 59-Jähriger wollte demnach sein Auto parken, als die Start-Stopp-Automatik den Motor wieder startete und der Wagen nach vorn sprang. Der 82-Jährige wurde zwischen seinem eigenen Auto und dem Wagen des 59-Jährigen eingeklemmt. Er kam ins Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.