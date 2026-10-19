Wagen springt beim Parken vor – Senior erliegt Verletzungen

Neumarkt in der Oberpfalz (dpa/lby) - Ein 82-Jähriger, der in Neumarkt in der Oberpfalz zwischen zwei Autos eingeklemmt wurde, ist mehrere Tage nach dem Unfall gestorben. Der Senior erlag am Sonntag seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge war er vergangenen Montag zwischen zwei Autos eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden.

Ein 59-Jähriger wollte demnach sein Auto parken, als die Start-Stopp-Automatik den Motor wieder startete und der Wagen nach vorn sprang. Der 82-Jährige wurde zwischen seinem eigenen Auto und dem Wagen des 59-Jährigen eingeklemmt. Er kam ins Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.