Waldgebiet von Brand in Waldaschaff betroffen

Waldaschaff (dpa/lby) - In Waldaschaff in Unterfranken hat es nach Angaben der Feuerwehr auf etwa fünf Hektar gebrannt. Es handele sich um einen Flächenbrand, der in den angrenzenden Wald gezogen sei, sagte Markus Fischer, Kreisbrandmeister im Landkreis Aschaffenburg, am Abend. Im Moment brenne es noch im Waldgebiet.

Bis zu 600 Einsatzkräfte verschiedener Organisationen waren demnach vor Ort. Drei Polizeihubschrauber werfen laut Fischer Löschwasser ab.

Anfänglich mussten Häuser evakuiert werden, die Menschen konnten aber zurück, wie der Kreisbrandmeister berichtete. Es sei sicher. «Das Feuer breitet sich nicht mehr weiter aus, muss jetzt aber vollständig gelöscht werden», betonte er. Nach Angaben vom Abend hatten drei Feuerwehrleute Kreislaufprobleme und wurden notärztlich versorgt, mussten aber nicht ins Krankenhaus.

Anwohner wurden laut Polizei gebeten, Fenster und Türen zu schließen.