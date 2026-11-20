Würzburg (dpa/lby) - Immer weniger Menschen sind in der Kirche, gleichzeitig steigen die Personalausgaben unentwegt: Das Bistum Würzburg hat zwar das vergangene Jahr mit einem kleinen Gewinn abgeschlossen, will aber dennoch das Geld möglichst zusammenhalten und sparen, wo es geht. «Der Wind wird rauer. Deswegen justieren wir die Segel, um uns an die Veränderungen anzupassen und das "Schiff Kirche" sicher in die Zukunft zu steuern», sagte Generalvikar Jürgen Vorndran bei der Vorstellung der Haushaltsplanung für das kommende Jahr.

Die Kirchensteuer als die wichtigste Einnahmequelle gehe zurück, unter anderem wegen sinkender Einkommensteuer-Einnahmen und weniger Kirchenmitgliedern. «Deshalb müssen wir diese Entwicklung in Relation zu unserem größten Kostenfaktor und zugleich unserer wichtigsten Ressource setzen: dem Personal der Diözese Würzburg», erläuterte Vorndran.

Fachkräftemangel in der Seelsorge

Im pastoralen Bereich sei der altersbedingte Rückgang von Fachkräften allerdings deutlich zu stark. «Deshalb wollen wir gerade für die Seelsorge Personal gewinnen», sagte der Generalvikar: «Kirche wird kleiner, und wir werden uns von vertrauten Aufgaben trennen müssen.» Details dazu wurden nicht genannt.

Fehlbetrag und Erträge für 2027

Das Bistum Würzburg erwartet in diesem Jahr einen Fehlbetrag von etwa 3,6 Millionen Euro. Ausgleichen will man das durch Rücklagen. Die Kirchensteuer dürfte etwa 178 Millionen Euro in die Kasse der Diözese spülen, das sind 1,5 Millionen Euro weniger als 2026. Insgesamt rechnet die Diözese für 2027 mit Erträgen in Höhe von rund 225 Millionen Euro.

Würzburg ist eines von sieben Bistümern in Bayern. Es gehört zur Kirchenprovinz der Erzdiözese Bamberg. Etwa 610.500 (Stand: 31.12.2025) der rund 1,3 Millionen Einwohner, die auf dem Gebiet des Bistums leben, sind Katholiken.