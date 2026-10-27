Wegen Mordes verurteilter 45-Jähriger gefasst

Nürnberg/Köln (dpa) - Ein wegen Mordes verurteilter Mann ist am Nürnberger Hauptbahnhof festgenommen worden. Der 45 Jahre alte Mann sei im Jahr 2003 vom Landgericht Köln wegen Mordes in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge zu vier Jahren Haft und anschließender Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus verurteilt worden, teilte die Bundespolizei mit.

Nach ersten Informationen der Bundespolizei habe er noch rund 400 Tage seiner Freiheitsstrafe verbüßen müssen. Warum noch rund 400 Tage seiner Freiheitsstrafe offen sind und weshalb der Mann in der psychiatrischen Klinik untergebracht wurde, konnte ein Sprecher der Bundespolizei auf Nachfrage zunächst nicht sagen.

Zuletzt war der Mann im Bezirksklinikum Erlangen untergebracht worden, aus dem er am 15. April dieses Jahres geflohen war. Die Bundespolizei konnte den Mann am Bahnhof widerstandslos festnehmen und zurück nach Erlangen bringen.