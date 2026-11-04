Wer in Bayern die Sonne sieht und wer im Nebel bleibt

München (dpa/lby) - Wer heute früh auf Bayerns Straßen unterwegs ist, sollte bei der Fahrt das Licht einschalten und besonders aufmerksam sein - Hochnebel kann die Sicht spürbar verschlechtern. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) startet der Tag vielerorts grau.

Auf höheren Alpengipfeln und zum Bayerischen Wald hin könnte sich dann aber am Vormittag die Sonne zeigen. Im Tagesverlauf lockert es von Nordosten her vermehrt auf, auch in Teilen Oberbayerns dürfte häufiger die Sonne scheinen. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 und 11 Grad, die höchsten Werte sind am Untermain zu erwarten. Im östlichen Alpenvorland könnten es bei Sonne bis zu 10 Grad werden.

Wieder Nebel und Hochnebel

In der Nacht zum Donnerstag soll sich in weiten Teilen Schwabens und Oberbayerns erneut Hochnebel bilden. In Niederbayern könnte es dagegen häufiger klar bleiben. Auch an anderen Orten kann der Himmel zeitweise aufklaren, später bilden sich aber wieder Nebel und Hochnebel. Die Temperaturen dürften bayernweit auf 3 bis minus 2 Grad zurückgehen.

Sonne in den Bergen

In der Nacht zum Freitag bleibt es in vielen Regionen zunächst klar, später bilden sich erneut Nebel und Hochnebel. Niederbayern könnte nahezu durchgehend klar bleiben. Die Temperaturen sollen auf 2 bis minus 3 Grad sinken. Wer dem grauen Schleier entkommen möchte, findet am Tag über den Bergen oft die meiste Sonne.