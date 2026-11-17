Egling (dpa/lby) - Ein Feuer hat ein Werkstattgebäude in Egling (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) fast vollständig zerstört. Zwei Bewohner wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden wird auf mindestens zwei Millionen Euro geschätzt.

Angaben der Feuerwehr zufolge stand das Dach beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Montagabend bereits größtenteils in Flammen. Ein 62 Jahre alter Mann und eine 60-jährige Frau befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Balkon. Die Feuerwehr konnte beide retten. Der Rettungsdienst brachte die Bewohner mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in eine Klinik. Die Frau wurde ambulant behandelt, der Mann hatte sich auch leichte Verbrennungen zugezogen und wurde deshalb stationär aufgenommen.

Insgesamt waren 183 Feuerwehrleute im Einsatz. Sie verhinderten, dass sich die Flammen auf umliegende Gebäude ausbreiteten. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt.