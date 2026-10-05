Wetter zeigt sich zum Wochenstart zweigeteilt

München (dpa/lby) - Der Montag beginnt in Bayern zunächst nebelig. Doch dann zeigt sich das Wetter nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zweigeteilt. In Nordbayern löst sich der Nebel demnach am Vormittag zügig auf und macht Platz für viel Sonne. In Südbayern könnte es dagegen zunächst stark bewölkt bleiben. An den Alpen kann es vormittags sogar zum Teil kräftig regnen und gewittern. Für den Nachmittag sagt der DWD größere Auflockerungen voraus.

Insgesamt bleibt es laut DWD zum Wochenstart sehr mild: In Nordbayern könnten die Temperaturen Höchstwerte von 19 bis 23 Grad erreichen, in Südbayern 18 bis 22 Grad. In der Nacht zum Dienstag könnten die Schauer an den Alpen abklingen. Die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte von 9 bis 4 Grad im Süden, 8 bis 3 Grad im Norden.

Am Dienstag startet der Tag dem DWD zufolge erneut herbstlich mit Nebel und Hochnebel. Danach könnte überall in Bayern oftmals die Sonne scheinen. Es bleibt mild.