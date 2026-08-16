Wolken, Regen und teils schwülwarm

München (dpa/lby) - Jeder Tropfen Regen wird in der Natur dringend benötigt: Für weite Teile Bayerns rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) heute mit Schauern, Regen oder Gewittern. Merklich kühler soll es nicht werden, wenngleich die Temperaturen um ein paar Grad sinken.

Im Norden des Freistaats kann es vormittags Regen geben, ab dem Mittag kommen Gewitter hinzu, die zum Abend hin auch kräftig ausfallen können. Die Temperaturen liegen zwischen 26 und 32 Grad - es soll schwül werden. Im Süden ist ab mittags mit Wolken, Schauern und zum Abend hin mit Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen pendeln sich zwischen 25 und 32 Grad ein, jedoch soll es weniger schwül sein als im Norden.

Bayernweit sorgt der Vorhersage nach in der Nacht zum Montag gewittriger Regen für Abkühlung. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 17 und 12 Grad.

Der Regen gibt voraussichtlich aber nur ein kurzes Gastspiel: Schon am Montag soll er sich von Norden in Richtung Süden verziehen. Nachmittags dürfte sich wieder öfter die Sonne zeigen. Die Temperaturen sollen bei 20 bis 25 Grad liegen und somit immerhin nicht mehr die 30-Grad-Marke übersteigen.