München (dpa/lby) - Nach einer Serie von Schmierereien an prominenten Gebäuden in der Münchner Innenstadt hat die Polizei einen 40-jährigen Tatverdächtigen gefasst. Zwei Zeugen hatten den Mann am Montag dabei beobachtet, wie er eine Hauswand mit schwarzer Farbe besprühte, wie die Polizei mitteilte. Die Zeugen verfolgten den Flüchtenden zu Fuß und alarmierten den Notruf. Einsatzkräfte nahmen den Mann kurz darauf vorläufig fest.

Nach Angaben eines Polizeisprechers stellten die Beamten bei dem 40-Jährigen eine Spraydose samt Kassenzettel sicher. Der Mann ist bereits polizeibekannt, als Künstler gilt er laut Polizei jedoch nicht. Das Motiv für die Taten ist demnach noch unklar. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder auf freien Fuß.

Ermittlungen zu weiteren Fällen laufen

Insgesamt registrierte die Polizei bislang 15 gleich gelagerte Fälle in den Stadtteilen Altstadt, Isarvorstadt und Sendling, bei denen jeweils ein slowenischer Schriftzug zum Holocaust (»Holokavst«) angebracht wurde. Betroffen waren unter anderem die Außenmauer des Alten Rathauses, die Eingangstür des Neuen Rathauses sowie der Bereich rund um das Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität.

Die Kriminalpolizei prüft nun, ob der 40-Jährige auch für die übrigen Schmierereien verantwortlich ist. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt, könnte laut einem Polizeisprecher aber in Richtung 10.000 Euro gehen.