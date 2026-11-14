Zoll findet Waffen und Tabak bei Kontrolle auf der A3

Dettelbach (dpa/lby) - Bei einer großangelegten Kontrollaktion auf der Autobahn 3 bei Dettelbach (Landkreis Kitzingen) haben Zoll und Polizei unversteuerte Tabakwaren sowie verbotene Waffen sichergestellt. Die Einsatzkräfte kontrollierten insgesamt 55 Fahrzeuge, darunter einen Fernreisebus, sowie 170 Reisende, wie das Hauptzollamt Schweinfurt mitteilte.

Beamte zogen die Fahrzeuge am Donnerstag gezielt aus dem Verkehr und durchsuchten mit Hilfe von zwei Spürhunden, Endoskopen und Röntgentechnik die Gepäckstücke sowie mögliche Schmuggelverstecke in Hohlräumen und doppelten Ladeflächen.

Dabei entdeckten die Zöllner 1.300 unversteuerte Zigaretten, 400 unversteuerte Tabaksticks sowie einen Schlagring und ein Springmesser. Die Polizei stellte zudem mehrere Verkehrsstraftaten fest, darunter Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne gültigen Versicherungsschutz. Gegen die Betroffenen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.