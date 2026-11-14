Zwei Diebstähle an einem Nachmittag - 22-Jähriger gefasst

Regensburg (dpa/lby) - Ein 22-jähriger Mann ist in Regensburg nach mehreren Ladendiebstählen am selben Tag festgenommen worden. Nun soll er einem Haftrichter vorgeführt werden, wie die Polizei mitteilte.

Demnach hatte der Tatverdächtige am Freitag zunächst in einem Drogeriemarkt in der Altstadt Parfüm und Schmuck entwendet. Dabei war er allerdings von einem Ladendetektiv beobachtet und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden.

Nach seiner Entlassung von der Polizeidienststelle zog der Mann laut Mitteilung direkt weiter in ein nahes Bekleidungsgeschäft, wo er erneut zuschlug. Dort wurde er jedoch von Zivilpolizisten beobachtet und direkt wieder festgenommen. Aufgrund der raschen Wiederholungstat ordnete die Staatsanwaltschaft Regensburg die Inhaftierung an. Der Mann sollte noch am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden.