Zwei Hunde beißen 12-Jährigen - Junge muss in Klinik

Unterschwaningen (dpa/lby) - Zwei Hunde haben einen 12-Jährigen in Unterschwaningen (Landkreis Ansbach) angegriffen. Nach Polizeiangaben bissen sie den Jungen in den Oberschenkel- und Gesäßbereich.

Demnach griffen die Hunde den 12-Jährigen am Dienstag von hinten an. Eine Zeugin sei ihm zu Hilfe geeilt und habe ihn nach Hause gefahren. Von dort aus habe der Vater seinen verletzten Sohn in ein Klinikum gebracht, wo der Junge stationär aufgenommen werden musste. Gegen den 53-jährigen Hundehalter wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Nach Angaben der Polizei liegen derzeit vage Hinweise darauf vor, dass es noch weitere Geschädigte geben könnte. Mögliche weitere Betroffene oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.