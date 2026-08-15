Zwei Mädchen nach Badeunfall in Lebensgefahr

Kirchheim bei München (dpa/lby) - Zwei Mädchen im Alter von 8 und 15 Jahren schweben nach einem Badeunfall am Heimstettener See in Lebensgefahr. Beide wurden am Samstagabend schwer verletzt in Münchner Krankenhäuser gebracht.

Die Mädchen hielten sich gegen 17.40 Uhr im Uferbereich des Sees auf und spielten dort. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten sie in eine Notlage und kamen unter Wasser. Zeugen setzten einen Notruf ab.

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sowie Helfer von Wasserwacht und DLRG bargen die Mädchen und brachten sie ans Ufer. Dort leiteten sie Reanimationsmaßnahmen ein. Bei der Rettung unterstützten auch Badegäste. Mindestens ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Kriseninterventionsteams betreuten die Zeugen. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Badeunfalls dauern an.