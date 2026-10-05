A9 nach Unfall gesperrt – drei Verletzte

Münchberg (dpa/lby) - Nach einem Unfall mit mehreren Schwerverletzten ist die Autobahn 9 bei Münchberg (Landkreis Hof) in Richtung Berlin zeitweise voll gesperrt worden. Eine 54-Jährige kam in der Nacht mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und streifte die Betonleitwand, wie die Polizei mitteilte. Anschließend fuhr das Auto unkontrolliert nach rechts, prallte erneut gegen die Leiteinrichtung und kippte auf die Seite.

Die 54-Jährige musste demnach von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Sie und ihre beiden Mitfahrer im Alter von 21 und 26 Jahren kamen mit teils schweren Verletzungen in Krankenhäuser. Der Schaden liege bei mindestens 20.000 Euro. Bei der Fahrerin wurde laut Polizei eine Blutprobe angeordnet. Am Morgen konnte die Autobahn demnach wieder freigegeben werden.