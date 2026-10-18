Zwei Unfälle auf Autobahn 3 – sechs Menschen verletzt

Aschaffenburg (dpa/lby) - Bei zwei aufeinanderfolgenden Verkehrsunfällen auf der Autobahn 3 bei Aschaffenburg sind sechs Menschen verletzt worden. Am Samstagabend stießen zunächst zwei Autos in Fahrtrichtung Frankfurt zusammen, dabei überschlug sich eines der Fahrzeuge, wie die Polizei mitteilte. Drei Menschen wurden verletzt, zwei von ihnen mussten stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.

Nach dem Unfall staute sich der Verkehr - eine Autofahrerin bemerkte zu spät, dass ein Wagen vor ihr abbremste und fuhr auf. Bei diesem Unfall wurden drei weitere Menschen verletzt und kamen ins Krankenhaus. Die A3 musste rund eine Stunde lang voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.