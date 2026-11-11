DOSB-Kandidat Mronz hört bei Aachener CHIO-Veranstalter auf

Aachen (dpa) - DOSB-Präsidentschaftskandidat Michael Mronz hört als Geschäftsführer und Gesellschafter der Aachener Reitturnier GmbH (ART) auf, die für das Pferdesport-Großevent CHIO verantwortlich ist. Wie der Turnierveranstalter mitteilte, endet Mronz' Tätigkeit nach 30 Jahren am 31. März 2027. Die Entscheidung sei in diesem Sommer gefallen. Nachfolger des 59-Jährigen wird Philip Erbers, der bereits zwischen 2015 und 2021 bei der ART arbeitete.

Mronz, der auch IOC-Mitglied ist, will sich bei der Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) am 5. Dezember in Frankfurt am Main zum Präsident wählen lassen. Gegenkandidat ist Martin Engelhardt, langjähriger Chef der Deutschen Triathlon-Union.

Der aktuelle DOSB-Chef Thomas Weikert hatte seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur um den Spitzenposten erklärt. Der 64-Jährige begründete die Entscheidung damit, dass ihm die Kraft für eine weitere Amtszeit fehle. Mehrere Verbände hatten Weikert zudem signalisiert, eine Wiederwahl nicht unterstützen zu wollen.