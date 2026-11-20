Nyon (dpa) - Die Fußball-Nationalmannschaft startet am 25. März mit dem Viertelfinal-Hinspiel der Nations League in Belgien in das Länderspieljahr 2027. Das geht aus den UEFA-Ansetzungen wenige Stunden nach der Auslosung für die erste K.-o.-Runde des Wettbewerbs hervor. Das entscheidende Rückspiel wurde für die DFB-Auswahl und Bundestrainer Jürgen Klopp für den 28. März und damit für Ostersonntag angesetzt. Anstoßzeit ist jeweils 20.45 Uhr.

Der Spielort für das Rückspiel wird noch vom DFB-Präsidium festgelegt. Über das Hinspiel-Stadion kann der belgische Verband entscheiden, vermutlich wird dann in der Hauptstadt Brüssel gespielt.

Final Four im Juni

Der Sieger des Viertelfinals qualifiziert sich für das Final Four vom 9. Juni bis 13. Juni. Gegner im Halbfinale wird dann der Gewinner des Duells zwischen England und Norwegen sein. Die weiteren Viertelfinals bestreiten Spanien und Frankreich sowie die Niederlande und Portugal.

Je nach dem Abschneiden in der Nations League steigt Klopp mit der Nationalmannschaft im Juni oder September 2027 in die Qualifikation für die EM 2028 ein. Die Gruppen hierfür werden am 6. Dezember (18.00 Uhr) in Belfast ausgelost.