Berlin (dpa) - Der frühere Tennis-Weltranglistenerste Jimmy Connors ist an Krebs erkrankt. Das machte der 74-Jährige in einem gemeinsamen Podcast mit seinem Sohn Brett öffentlich. «Es sind nun schon sechs Wochen vergangen. Ich hatte Krebs am Ohr», sagte Connors im Podcast «Advantage Connors» und zeigte sein bandagiertes linkes Ohr in die Kamera.

«Sie bauen es wieder auf. Ich zeige euch das Endergebnis, wenn es so weit ist», erklärte Connors. Zugleich gab er ein vorsichtiges Gesundheitsupdate: «Alles ist gut und geht in die richtige Richtung. Ich habe kommende Woche noch eine Operation.» Obwohl er die genaue Krebsart nicht preisgab, nutzte er die Gelegenheit, um auf die Wichtigkeit des Sonnenschutzes hinzuweisen.

«Passt auf euch auf»: Connors warnt

«Nutzt Sonnencreme», appellierte der ehemalige Tennisprofi gleich mehrfach. In seiner Jugend und als junger Erwachsener habe man sich nicht viel um Sonnenschutz gekümmert. Die populären Baseballkappen hätten seine Ohren noch mehr der Sonne ausgesetzt, erklärte der 74-Jährige. «Passt auf euch auf. Wir haben es nicht getan, aber ihr habt alle Möglichkeiten», so Connors.

Connors gewann in seiner aktiven Zeit von den 1970er Jahren bis Mitte der 1990er Jahre acht Grand-Slam-Titel (einmal die Australian Open, zweimal Wimbledon und fünfmal die US Open), war 268 Wochen die Nummer eins und hat als erster Spieler die Marke von 100 Turniersiegen geknackt. Bis heute hält er mit 109 Titeln den Rekord - vor Roger Federer (103) und Novak Djokovic (102).