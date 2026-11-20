Nyon (dpa) - Jürgen Klopp bekommt es in der ersten K.-o.-Runde der Nations League mit Belgien zu tun. Das ergab die Auslosung für das Viertelfinale des UEFA-Wettbewerbs in der UEFA-Zentrale in Nyon am Genfer See. Die Fußball-Nationalmannschaft erwischte damit für die Duelle rund um das Osterwochenende 2027 nicht die ebenfalls möglichen spanischen Weltmeister oder Norwegen mit Stürmerstar Erling Haaland als Kontrahenten.

Klopp verfolgte die kurze Zeremonie vom DFB-Campus aus per Livestream. Auf eine Reise in die Schweiz hatte er kurz nach dem Ende der Gruppenphase mit dem 5:0-Torefestival gegen die Niederlande verzichtet. «Der nächste Gegner wird schwer, das kann ich schon mal sagen», hatte der 59-Jährige angesichts der Auswahl prophezeit.

Belgien mit van Bommel als Trainer

Und die Loskugel brachte Belgien. Das leichteste Los? Vorsicht ist zumindest geboten. Die Roten Teufel sind nach vielen Jahren als heimlicher Titelfavorit derzeit eine Art Underdog. Unter dem neuen, in der Bundesliga bestens bekannten, Nationaltrainer Mark van Bommel wird rund um die Säule Kevin de Bruyne ein Umbruch vollzogen.

Belgien vor Italien weiter

Dennoch gelang in der schwierigen Gruppe 1 der A-Liga hinter Frankreich und vor Italien die Qualifikation für das Viertelfinale. Schon bei der WM hatten die Belgier überrascht, waren dort bis ins Viertelfinale gekommen, wo Spanien spät zum 2:1 kam. Als einziges Team gelang den Belgiern in Amerika ein Tor gegen den späteren Champion.

Termin für das Hinspiel ist der 25. oder 27. März, das Rückspiel findet am 28. oder 30. März statt. Die genauen Termine will die UEFA zeitnah bekanntgeben. Die DFB-Elf tritt als Gruppensieger zunächst in Belgien an. Der Spielort für das entscheidende Heimspiel wird noch vom DFB-Präsidium festgelegt. 2025 machte man im Stimmungstempel in Dortmund mit einem spektakulären 3:3 gegen Italien den Einzug in das Final Four perfekt.

Duell mit Kane und Tuchel im Halbfinale möglich

Sollte sich Klopp mit seinem Team gegen Belgien durchsetzen, und damit für die Endrunde vom 9. bis 13. Juni qualifizieren, ginge es im Halbfinale gegen den Sieger des Duells zwischen Norwegen oder England mit Trainer Thomas Tuchel und Bayern Münchens Stürmerstar Harry Kane. Auch das wurde bereits in Nyon ausgelost.

Top-Duell in den Viertelfinals sind die Partien zwischen Spanien und Frankreich. Komplettiert wird die Runde mit den Spielen zwischen Portugal und den Niederlanden. Die Sieger dieser Duelle spielen das zweite Halbfinale. Wo das Finale Four stattfindet, will die UEFA bei der Sitzung ihres Exekutivkomitees am 7. Dezember in Belfast festlegen. Frankreich soll Interesse geäußert haben. Deutschland, Gastgeber 2025, hat sich diesmal nicht beworben.