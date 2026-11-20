Houston (dpa) - Marlin Klein hat in der NFL seinen ersten Touchdown erzielt. Der deutsche Tight End fing beim Duell zwischen seinen Houston Texans und den Indianapolis Colts ein Zuspiel von Quarterback C. J. Stroud im dritten Viertel – und trug damit zum deutlichen 26:3-Erfolg der Texaner in der National Football League bei.

Klein, gebürtiger Kölner, war im April von den Texans in der zweiten Runde des NFL-Drafts ausgewählt worden. Zuvor spielte der 24-Jährige am College für die Michigan Wolverines. Sein Touchdown bedeutete im AFC-South-Duell gleichzeitig den Endstand.

Schwere Verletzung nach nur vier Sekunden

Überschattet wurde die Partie von einer frühen schweren Verletzung. Bereits nach vier Sekunden verdrehte sich Houstons Defensive End Chris Braswell bei einem Zusammenprall mit Caden Curry von den Colts das rechte Knie und sackte zusammen. Nach minutenlanger Behandlung fuhr ein Golfcart den 25-Jährigen aus dem Stadion.

Sportlich gesehen hatte die Begegnung zweier Teams, die kaum noch Chancen auf den Einzug in die Playoffs besitzen, nur geringe Relevanz. Den besseren Start erwischten die Gäste durch ein verwandeltes Field Goal zur 3:0-Führung. Im Anschluss bestimmten die Texans das Tempo, drehten noch im ersten Viertel das Spiel zum 7:3 und gewannen Viertel zwei und drei mit 10:0 und 9:0 – der Touchdown von Klein brachte dabei die Vorentscheidung.