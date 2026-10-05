Klopp muss siegen: Viertelfinale als Rechenaufgabe

Thessaloniki (dpa) - Nach dem 0:0 in Griechenland bleibt die Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League in der Verfolgerrolle hinter den Niederlanden und Griechenland. Der dritte Platz in der Gruppe 2 der A-Liga reicht nicht zum Erreichen des Viertelfinales, das Bundestrainer Jürgen Klopp als Ziel ausgegeben hat. Holland und Griechenland haben jeweils acht Punkte auf dem Konto, die DFB-Auswahl fünf. Serbien ist punktloser Tabellenletzter.

Wie gelingt der Einzug in die K.-o.-Runde?

Um noch ins Viertelfinale einzuziehen und damit die Chance auf das Erreichen des Finalturniers mit vier Mannschaften im Juni 2027 zu haben, muss die DFB-Elf die ausstehenden Partien am 13. November in Serbien und am 16. November in Berlin gegen die Niederlande bestmöglich gewinnen. Ansonsten wäre man zusätzlich von den Ergebnissen der Spiele der Griechen gegen die Niederlande und Serbien abhängig.

Zwei Siege könnten zu wenig sein

Allerdings: Selbst zwei Erfolge müssen nicht zwingend für ein Weiterkommen reichen. Bei Punktgleichheit zählt zunächst der direkte Vergleich unter den betroffenen Mannschaften, dann die bessere Tordifferenz aus den direkten Vergleichen und danach die höhere Anzahl an erzielten Toren aus den Partien untereinander. Erst wenn all diese Kriterien gleich sind, wird die Tordifferenz aus allen Partien gewertet.

Den Zweiervergleich mit Griechenland hat Deutschland nach dem 0:1 im Hinspiel und der Nullnummer in Thessaloniki schon verloren. Möglich ist aber ein Szenario, dass Deutschland, die Niederlande und Griechenland am Ende jeweils auf elf Punkte kommen und jeweils fünf Zähler aus den direkten Vergleichen hätten.

Das tritt ein, wenn Deutschland gegen Serbien und die Niederlande gewinnt und die Niederlande zuvor Griechenland schlagen und Griechenland gegen Serbien gewinnt - kein unrealistisches Szenario. Dann würde in der Endabrechnung womöglich jedes Tor den Ausschlag geben, zum Beispiel ein deutscher Sieg mit zwei Toren Vorsprung gegen Holland notwendig sein.

Klopp denkt noch nicht an den November

Klopp wollte nach dem Rückspiel gegen die Griechen in Thessaloniki noch nicht so weit denken. «Über die Spiele im November habe ich noch keine Sekunde nachgedacht», sagte der Bundestrainer.

Schnelle EM-Quali oder Abstiegsplayoffs

Als Tabellendritter müsste die DFB-Elf wiederum in den Vergleich mit den drei anderen Tabellendritten in der A-Liga gehen, damit man weiß, wie es im Wettbewerb weitergeht. Die beiden besseren Dritten beenden die Nations League und starten im März gleich mit der Qualifikation für die EM 2028. Die beiden schlechteren Dritten müssen in die Abstiegsplayoffs zur B-Liga gegen einen Tabellenzweiten aus der tieferen Klasse.