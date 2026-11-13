Mit Weltmeister-Nobelfan: Italien zurück im Fußball-Glück

Mailand (dpa) - Vergessen der unwürdig-abrupte Abgang von Trainer Roberto Mancini im Sommer vor drei Jahren. Vergessen all die Pleiten und Blamagen, der Hohn und Spott der Fußball-Welt gegenüber Italien. Die leidgeprüften Fans der Tifosi, darunter der weltmeisterliche Edel-Glücksbringer Kimi Antonelli, feiern ihre Squadra Azzurra wieder.

«Das sind die schönsten Spiele», sagte Trainer Mancini nach dem fulminanten 3:1 in der Nations League gegen Frankreich - eine der dominierenden Mannschaften im Weltfußball seit mehr als zehn Jahren. Allerdings fehlten die Superstars Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé im gegnerischen Starensemble. Das dürfte vielen Italienern aber ziemlich egal gewesen sein.

«Ganz Italien macht Fortschritte, und der Sieg gegen Frankreich kann ein Neuanfang sein», schrieb die «Gazzetta dello Sport». Der «Corriere della Sera» schwärmte: «Vor acht Monaten steckten wir in Zenica im Sumpf fest, ohne Ausweg, während jetzt das San Siro im Regen tanzt, als ob diese italienische Nationalmannschaft, die Frankreich zum ersten Mal seit 1962 (Doppelpack von Altafini) zu Hause besiegt, schon immer da gewesen wäre und nie enttäuscht hätte.»

Vom Tiefpunkt in Zenica zum Höhepunkt nach Mailand

Am 31. März hatten die Italiener in Zenica das Elfmeterschießen gegen Bosnien-Herzegowina in den Playoffs verloren und zum dritten Mal nacheinander die WM verpasst. Ein großes sportliches Trauma, tief eingebrannt ins Gedächtnis der Tifosi. Unvergesslich wurde nun der Nations-League-Abend in Mailand, der selbst Formel-1-Weltmeister Antonelli fast zu Tränen rührte. Allerdings schon vor dem Anpfiff, als die Fans den 20 Jahre alten Mercedes-Piloten feierten.

Danach gehörte die Bühne vor allem dem fast gleichaltrigen Pio Esposito (21) - und seinem Bruder Sebastiano (24). Nach einer Führung der Gäste durch Bayerns Michael Olise hatte der jüngere der Esposito-Brüder ausgeglichen. Nach der Pause verschoss dann der ältere der Esposito-Brüder einen Strafstoß, ehe Davide Frattesi und erneut Pio Esposito - per Elfmeter - den Sieg perfekt machten.

«Beim Elfmeter hab' ich eine doppelte Verantwortung getragen: das Spiel zu entscheiden und den Fehler von Seba vergessen zu machen», sagte Inter-Stürmer Pio Esposito, der bereits auf neun Tore bei seinen gerade mal 14 Einsätzen im Dress der Squadra Azzurra kommt und wohl seinen Bruder vor gänzlich schlaflosen Stunden bewahrte.

«Von diesem verdammten Elfmeter werde ich heute Nacht träumen», schrieb Sebastiano Esposito bei Instagram: «Zum Glück haben meine Mitspieler dafür gesorgt, dass wir in dieser spannenden Nacht den Sieg errungen haben.» Ein «Grazie» an den Bruder durfte nicht fehlen.

Drei Jahre nach Mancinis Hals-über-Kopf-Weggang

Mit dem dritten Sieg in den vergangenen vier Spielen übernahmen die Italiener auch die Führung in der Gruppe 1 von und vor den punktgleichen Franzosen, die unter ihrem neuen Star-Coach Zinédine Zidane die erste Pflichtspielniederlage hinnehmen mussten. Oder wie es «L'Équipe» formulierte: «Der erste Fauxpas.» Dritter ist Belgien mit nur einem Zähler Rückstand auf Italien - der nächste Gegner am kommenden Sonntag in Brüssel.

Bestenfalls feiern (sich) die Italiener danach weiter. Der «Corriere dello Sport» bedankte sich auf der Titelseite jedenfalls schon in großen Buchstaben bei Mancini. «Danke, dass du uns die Liebe - die wahre Liebe - zur Nationalmannschaft zurückgegeben hast.»

Immerhin erinnerte die Zeitung daran, dass Mancini im August 2023 und damit rund zwei Jahre nach dem EM-Titel Hals über Kopf den Posten geräumt hatte, um wenig später ein Zig-Millionen-Angebot als Nationaltrainer von Saudi-Arabien anzunehmen. «Ungeschickt im Stich gelassen», habe er das Team damals, hieß es nun nur noch. Was so ein siegreicher Abend alles ausmachen kann, nachdem Mancini seit Ende Juli wieder im Amt ist.