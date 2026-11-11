Vor Serbien-Prüfung: Tahs Tagebuch und Klopps Stützstrümpfe

Herzogenaurach (dpa) - Jonathan Tah erzählte ganz offen von seinem jüngsten Tagebucheintrag. Jürgen Klopp wünschte sich endlich wärmere Trainingshosen für Wintertage und idealerweise gleich noch Stützstrümpfe. Mitten in der Vorbereitung auf das brisante Gastspiel in der Nations League in Serbien haben der Bundestrainer und die Fußball-Nationalspieler den Mitarbeitern des scheidenden Ausrüsters Adidas zum Abschied ein Gute-Laune-Event geboten.

«Wow!» Beim Blick hinauf bis auf die vierte, voll besetzte Empore in der fränkischen Firmenzentrale entfuhr Klopp der von ihm inflationär genutzte Ausdruck purer Begeisterung. Mit Emotionen kann der Bundestrainer bekanntlich perfekt spielen - und eine Wohlfühlatmosphäre erzeugen. Und so war Klopp auf der Bühne seines persönlichen Sponsors in seinem Element.

Abschied nehmen und dennoch Aufbruchsstimmung erzeugen, diesen Spagat musste er hinbekommen, noch bevor im Dauerregen von Herzogenaurach die sportliche Vorbereitung auf die Partie im Rajko-Mitic-Stadion von Belgrad am Freitag (20.45 Uhr/RTL) bei einem Flutlichttraining fortgesetzt wurde.

Klopp will Siege einfahren

Siege müssten her, versicherte der Bundestrainer. «In einer idealen Welt starten wir am Freitag», sagte er. Es seien aber noch «viele Schritte zu gehen», ergänzte der 59-Jährige bei der von Adidas-Chef Bjørn Gulden fast vollständig auf Englisch moderierten Fragerunde vor den rund 1.000 Mitarbeitern.

«Wir müssen sicherstellen, dass wir bereit sind und uns für das Viertelfinale qualifizieren», sagte Klopp zur kurzfristigen Nations-League-Zielsetzung. Als Tabellendritter liegt die DFB-Elf jeweils drei Punkte hinter den Niederlanden und Griechenland. Nur die beiden Topteams kommen weiter. Ein Ausscheiden oder gar ein noch möglicher Abstieg in die B-Liga - das wäre ein trauriges Ende der hymnisch gefeierten Adidas-Ära.

Touch me, berühre mich, war der allgemeine Grundtenor mit Blick auf das bevorstehende Ende nach mehr als 70 Jahren Kooperation zwischen dem DFB und dem fränkischen Sportartikelhersteller, der im Januar vom US-Riesen Nike abgelöst wird. «Keine Negativität», hatte sich Gulden ob des Endes der Partnerschaft erbeten. Einen kleinen Seitenhieb als Norweger hatte er sich aber - noch bevor Klopp auf die Bühne kam - nicht verkneifen können. «Vergesst nicht: Im Moment ist Norwegen besser.»

Ausgerechnet Jonathan Tah war es, der den Bundestrainer dann in einem Stakkato-Wettbewerb der flotten Sprüche ausstach. Und zwar auf emotionale Weise. Der Bayern-Verteidiger beschrieb ganz persönlich jenen Jürgen-Klopp-Effekt, mit dem die Nationalmannschaft international wieder konkurrenzfähig werden soll.

Tahs Notizen zum Feierabend

«Ich schreibe am Abend immer mal meine Gedanken auf», berichtete der Innenverteidiger. Nach dem Training am Vorabend habe er sich wieder gefühlt «wie der kleine Junge», der von einer großen Fußball-Karriere träumt und dies für sich notiert. So glücklich sei er gewesen über die von Klopp ausgelöste neue Stimmung im DFB-Camp.

Das musste doch auch Klopp rühren. Launig hatte er schon einige Klassiker aus seinem Fußballer-Leben ausgebreitet. Von jenen zwei Länderspielen, die er einst für die deutsche Studenten-Nationalmannschaft absolvierte, erzählte er. Trikottausch war verboten, denn es gab zu wenig Shirts. Es war ein kleiner Hinweis auf das Kerngeschäft des Gastgebers der Veranstaltung.

Und überhaupt: Wenn er in den 1990er Jahren so tolle Schuhe, so tolle Bälle gehabt und auf so tollen Plätzen hätte spielen dürfen, sagte er in Richtung des neben ihm stehenden Florian Wirtz. Wer weiß, es wären vielleicht auch richtige Länderspiele für ihn drin gewesen, statt einer Karriere als Zweitligaspieler in Mainz. Das Kokettieren mit der unvollkommenen eigenen Laufbahn und mit dem fortgeschrittenen Alter, das beherrscht Klopp auch auf ganz spezielle Weise.

Stützstrümpfe auf Norwegisch?

«Was heißt Stützstrümpfe auf Norwegisch?», fragte er Gulden und gab dem Sportartikelhersteller mit auf den Weg, doch «bitte die alten Menschen nicht zu vergessen». Dann wurden vor allem die jüngeren Nationalspieler zu Food-Trucks geschickt, um als Zeichen der Verbundenheit das Mittagessen an die Adidas-Mitarbeiter zu verteilen.

Bei der Essensausgabe fehlten Philipp Treu (25) und Derry Scherhant (24). Das Freiburger Duo ist noch neu im DFB-Zirkel. Es wurde ob seiner tollen Auftritte beim Klopp-Debüt vor gut fünf Wochen zeitgleich auf das tägliche Pressepodium gesetzt. Als Kronzeugen der tollen neuen Stimmung und als beste Beispiele für die sportlichen Perspektiven.

Gegen Serbien ist davon auszugehen, dass Treu als rechter Außenverteidiger auflaufen wird und auch Scherhant als linker Außenstürmer in der Startelf steht. Von null auf hundert zu festen Größen? Diese Frage beantworteten beide mit dem beim SC Freiburg erlernten Unterstatement.

Freiburger Langeweile

«Es ist jetzt zwar ein bisschen die langweilige Freiburger Antwort. Wir beide gehen da mit Demut ran. Wir versuchen, im Training alles zu geben und stellen uns dem Konkurrenzkampf», antwortete Treu. SC-Kumpel Scherhant äußerte sich einfach nur dankbar, dass er wieder dabei sein dürfe nach dem Debüt im Vormonat. Ob sie, wie Tah, ihre guten Gedanken im Tagebuch festhalten, erzählten sie nicht.