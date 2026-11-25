Berlin (dpa) - Frida-Gold-Sängerin Alina Süggeler beschreibt ihre Hirnblutung als «lebensveränderndes Ereignis». Sie sei davor aus einer sehr intensiven Zeit gekommen, habe gerade die Vox-Musikshow «Sing meinen Song» gedreht und habe dann plötzlich sehr, sehr starke Kopfschmerzen bekommen, einhergehend mit Steifheit des Nackens und der Wirbelsäule, erzählte die 41-Jährige im Podcast «Mensch bleiben» von Dietrich Grönemeyer. «Mir war klar, dass das Anzeichen meines Körpers sind, die wirklich bedrohlich sind.»

Noch unklar, wo sie dieses Erlebnis «parken» soll

Sie habe sich noch nicht einmal setzen oder ablegen können und sei in eine Notaufnahme gekommen. Auf die Frage, ob sie Todesangst gehabt habe, sagte Süggeler: «Ja.» Die im nordrhein-westfälischen Hattingen aufgewachsene Künstlerin ergänzte: «Ich würde fast sagen, dass ich gemerkt habe, dass sich mein Körper auch ein bisschen auf Sterben einstellt. Also das ist wahrscheinlich auch der schmerzlichste Punkt in dem Ganzen.» Sie habe vieles davon noch nicht final verarbeiten, aber zumindest integrieren können. Sie wisse noch nicht so genau, wo in sich sie dieses Erlebnis «parken» solle.

Nach zwei Wochen auf der Intensivstation in Paris sei sie nach Essen in die Uniklinik transportiert worden. Für sie sei das Erlebnis auch eine Möglichkeit gewesen, dem eigenen Körper näherzukommen, erzählte Süggeler. Sie habe nochmal eine andere Intimität mit sich selbst gefunden und dadurch ganz viel Angst abbauen können.