Düsseldorf (dpa) - Die Broilers haben ein neues Studioalbum angekündigt: Es soll «Banda» heißen und am 23. Juli 2027 erscheinen - sechs Jahre nach ihrem letzten Album «Puro Amor». Mit dem neuen Album geht die Punkrockband dann auch auf Tournee: Am 29. Juli werde die Tour im österreichischen Graz starten, teilte das Plattenlabel der Broilers mit.

Bereits am Montag hatte die Band mit einem mysteriösen Teaser auf Instagram für wilde Spekulationen bei den Fans gesorgt. In dem Clip war ein grauer See zu sehen, mitten auf dem Wasser stieg dichter Qualm auf, als würde sich etwas zusammenbrauen. Nun lüftete die Band das Geheimnis.

In einem neuen Clip erscheint hinter dem Rauch ein schwarzer Sack, aus dem eine weiße Verpackung mit der Aufschrift «Broilers Banda» zum Vorschein kommt.

Die Band selbst ist voller Vorfreude: «Es fühlt sich gerade alles sehr rund und absolut richtig an. Ein ziemlich gutes Broilers-Jahr steht bevor, das wissen wir.»

Mit ihren letzten drei Studioalben «Noir», «(sic!)» und «Puro Amor» schafften es die Düsseldorfer jeweils auf Platz eins der deutschen Albumcharts. Und auch live füllt die 1994 gegründete Band große Arenen: Erst im Juli 2026 spielten die Broilers in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena vor rund 48.000 Zuschauern ihr bisher größtes Konzert.

Der Vorverkauf für die neuen Tourtermine und die Vorbestellung für das Album starten laut Management am kommenden Freitag (27. November).