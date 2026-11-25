Berlin (dpa) - Das frühere weltbekannte Topmodel Vera Gräfin von Lehndorff ist tot. Sie starb am Dienstag im Alter von 87 Jahren in Berlin, wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Umfeld der Familie erfuhr. Zuerst hatte die «Bild» berichtet.

Von Lehndorff alias Veruschka prägte in den 60er Jahren die Modefotografie. Durch ihre Rolle im Film «Blow Up» wurde sie international bekannt. Sie galt als erstes deutsches Topmodel und war Pionierin der Körperbemalung.

Auf einer Internetseite des Unternehmens Gräfin von Lehndorff Design e.K., wo ihre Schwester Catharina Kappelhoff-Wulff als Inhaberin geführt wird, heißt es: «Wir trauern um eine außergewöhnliche Frau, um Catharinas Schwester und um eine Künstlerin, die unser Haus von Anfang an geprägt hat.»