Diese Rolle spielt Oli P. beim GZSZ-Comeback

Berlin (dpa) - Schauspieler und Moderator Oliver «Oli P.» Petszokat schlüpft bei seiner Rückkehr zur RTL-Serie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» wieder in seine alte Rolle als Ricky Marquardt. Der habe sich allerdings weiterentwickelt: «Optisch ist er älter geworden, und er kommt mit einem anderen Beruf zurück nach Berlin. Was ich schon verraten kann: Er arbeitet jetzt als Standesbeamter», sagte der 48-Jährige laut RTL-Mitteilung. Wie der Sender weiter mitteilte, geht es in den Folgen mit Petszokat ums Heiraten.

«Das wird eine Gaudi»

Zu sehen soll er am 30. September und am 1. Oktober sein, in den Folgen 8.619 und 8.620. Petszokat spielte bereits von 1998 bis 1999 bei der Kult-Serie die Rolle des Ricky Marquardt. Zu seinem Comeback sagt er nun: «Für ein Comeback bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" gibt es keinen falschen Zeitpunkt - das ist erst mal das Wichtigste zu sagen. Aber es hat einfach gepasst. Es kam die Frage und ich habe gesagt: "Hä, natürlich, na klar! Das wird eine Gaudi, das wird richtig toll."»