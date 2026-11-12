Haakon läuft Marathon – Tochter eine Sekunde schneller

Nizza/Oslo (dpa) - Norwegens König Haakon VIII. (53) und seine Tochter Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) haben laut norwegischen Medienberichten gemeinsam einen Marathon an der französischen Riviera absolviert. Bei dem Wettbewerb am Sonntag zwischen Nizza und Cannes soll die Thronfolgerin demnach nach 4 Stunden, 42 Minuten und 59 Sekunden ins Ziel gekommen sein - und damit eine Sekunde vor Papa Haakon.

Der norwegische Hof bestätigte laut dem Fernsehsender TV2 lediglich eine private Auslandsreise von Vater und Tochter, nicht aber die Teilnahme an dem Lauf. Trackerdaten des Marathons zeigen aber, dass eine Läuferin namens «Ingrid Alexandra» aus Norwegen sowie ein Läufer namens «Haakon Magnus» aus Norwegen kurz hintereinander im Ziel registriert wurden. Norwegische Medien veröffentlichten außerdem Bilder und Videos des Paars bei der Veranstaltung.