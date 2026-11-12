Kai Wiesinger: Publikum hielt Bänderriss für Show-Einlage

Berlin (dpa) - Der Schauspieler Kai Wiesinger hat sich nach eigenen Angaben bei einem Auftritt im Berliner Admiralspalast die Bänder im Fuß gerissen. Das Publikum hielt den Sturz für eine Show-Einlage. Wiesinger wollte demnach gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin, der Schauspielerin Bettina Zimmermann, den Comedian «Physiopath» ansagen, erzählte er im Podcast «Coffee Clash» von Moderator Ingo Nommsen. «Die Leute dachten, das gehört dazu, dass du erstmal einen Patienten baust, an dem er dann zeigen kann, wie man den wieder hinkriegt.»

Zum Verhängnis wurde ihm eine Lampe, über die er gestolpert sei. «Die strahlte von unten ganz hell und darüber war noch Nebel», sagte er. Er selbst habe sofort gewusst, dass er ins Krankenhaus müsse. Die Diagnose: gerissene Bänder im Gelenkkomplex des Fußes.

Wiesinger wartete seinen Worten zufolge sieben Stunden in der Notaufnahme, teils auf dem Fußboden, weil jeder Platz belegt war. Es war der Tag des Berlin-Marathons. Als ehemaliger Rettungssanitäter habe er Verständnis: Lebensbedrohliche Fälle kommen zuerst.

Wiesinger setzt auf eine Behandlung ohne Operation. «Ich habe damit gerechnet, dass es ein Jahr dauert, bis man es voll belasten kann», sagte er. Er sei aber am Tag vor der Aufzeichnung des Podcasts beim Röntgen gewesen und es habe gut ausgesehen. «Angeblich darf ich bald anfangen, ein bisschen zu belasten.»