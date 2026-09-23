Trettmann kündigt neues Album an

Chemnitz (dpa) - Rapper Trettmann hat ein neues Album angekündigt. Schon lange trage er die Idee für die «Stadt aus Gold» betitelte Platte mit sich herum, schrieb der gebürtige Chemnitzer («Grauer Beton») am Montag in einem Instagram-Post. «Gefühlt mein halbes Leben lang habe ich an den Songs geschrieben. In den letzten zwei Jahren habe ich sie aufgenommen.»

Gleichzeitig kündigte der 52-Jährige eine Tour für das kommende Jahr an. Sein vorheriges Album «Insomnia» erschien 2023. In einem weiteren Post stellte er zudem die erste Single in Aussicht: «Das Warten auf den Drop... "Stadt aus Gold" am Freitag?», schrieb er darin.

Laut Tour-Veranstalter bewege sich die neue Platte musikalisch «zwischen Dancehall, Reggae, Trap, Afrobeat und Triple Step». Erscheinen soll das dann sechste Album von «Tretti», wie ihn Fans nennen, demnach am 22. Januar 2027. Im März ist der Tourstart in Leipzig geplant.