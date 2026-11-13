U2 machen in einer dunklen Welt das Licht an

Dublin (dpa) - Neun Jahre - und zwei Tourneen, ein Bono-Buch samt Lesereise, eine Sammlung von Neuarrangements alter Songs und ein Las-Vegas-Gastspiel - sind vergangen, seit U2 ein neues Album herausgebracht haben. Da stellt sich die Frage: Können die das noch?

Ja, sie können - in einer Welt voller düsterer Nachrichten haben die vier Iren, seit 50 Jahren im Geschäft, eine laute, mutige Platte voller Licht, Trotz, Witz, Wut und religiösem Optimismus aufgenommen. Als Fan der großen Worte hat Bono (66) die besondere Chemie, wenn U2 im Studio sind, mal beschrieben, als würde Gott durch den Raum schreiten.

Wenn das so ist, dann hat der auf «Carnaval De Luz» viel Freude an rohem, unverfälschtem Rock gehabt. U2 klingen nicht nach Denkmal-Altherren-Rock, sondern nach einer Band, die noch etwas vorhat.

Zusammenarbeit mit Brian Eno

Am Freitag (13. November) erscheint die 16. Studio-Platte der Dubliner, produziert von Jacknife Lee: Zwölf Songs, die in gut 47 Minuten zum «Karneval des Lichts» einladen. Angesichts der Weltlage klingt das beinahe naiv. Ist es aber nicht. U2 wollen der Dunkelheit nicht das Feld überlassen, oder wie Gitarrist The Edge (65) dem Interviewer Zane Lowe von Apple Music erklärte: «Der Finsternis ins Gesicht sehen und sich trotzdem für Freude entscheiden.»

Die neue Platte hätte leicht zum Kitsch-Fest geraten können. Doch wie bei «Achtung Baby» vor 35 Jahren schlagen U2 auch diesmal unerwartete Haken: «Go (Carnaval De Luz)» beginnt elektronisch piepsend, dann entwickelt sich - auch dank Brian Eno, der an diesem und zwei weiteren Songs mitgewirkt hat - ein psychedelischer Ausbruch. Es grüßt «Discothèque» («Pop», 1997).

Bono erklärte Chris Evans von Virgin Radio, das «bee-bip» am Anfang von «Go» sei sein Lieblingsmoment der ganzen Scheibe. Ein Scherz? Sicher. «Im Gegensatz zu den Beatles oder den Rolling Stones sind wir eben nicht zur Kunsthochschule gegangen. Wir sind zu Brian Eno gegangen.»

Nicht so überproduziert wie manch Vorgänger

Überhaupt klingen U2 wieder wie eine richtige Band - vier Männer, handwerklich einander vertraut, nicht immer in allem einig, aber kreativ-demokratisch, mit Humor und Zuneigung. «Carnaval De Luz» wirkt weniger überproduziert als «Songs of Innocence» (2014) und «Songs of Experience» (2017). Stattdessen rücken die einzelnen Instrumente stärker in den Vordergrund.

The Edges Gitarren sind laut und fantasievoll, er lässt sie schimmern und erzählen, der Bass von Adam Clayton (66) geht in den Bauch. Larry Mullens Schlagzeugspiel ist diesmal etwas luftiger, was dem Drummer (65) etwas Spielraum verschafft - auch angesichts seiner gesundheitlichen Vorgeschichte: Eine riskante Nackenoperation 2023 hatte über seine weitere Zukunft und damit auch über die der Band mitentschieden.

Mullen vermutete im «Rolling Stone», live könne er «vielleicht nur 60 Minuten pro Konzert» spielen. Wie das wirklich wird, sehen und hören die Fans im nächsten Jahr: 2027 kommen U2 auch nach Berlin (30. Juni und 1. Juli, Olympiastadion).

Hommage an Rosalía

Und Bono? Klingt oft verblüffend jung. Besonders bei «The Mirror Maker (Rosalía)»: Der Song beginnt düster wie die «The Fly»-B-Seite «Alex Descends into Hell for a Bottle of Milk» (1991), dann wagt er einen rasanten Schlenker zu einem spanisch gefärbten Gitarrenfeuerwerk. Eine Hommage an die katalanische Sängerin Rosalía ist das, aber kein Duett. Das wohl bewegendste der Bandgeschichte folgt am Album-Ende mit der im August verstorbenen Dolly Parton.

Natürlich schreiben U2 auch 2026 noch Stadionhymnen: Die Singles «Street of Dreams» - von einer Qualität wie «Beautiful Day» und «Vertigo» - und das tanzbare «Silencio» sind welche, «The Greatest Show on Earth» auch. Das hat gar Qualitäten wie ein Song der erfolgreichsten Platte von U2, «The Joshua Tree» (1987), und erinnert zugleich an die Selbstironie der «Zoo TV»-Tour 1992. Wie auch bei «Silencio» saß hier U2-Urgestein Steve Lillywhite mit am Mischpult.

«Glorify», ein strahlender Ohrwurm, lief schon vor drei Jahren nach den 40 U2-Shows in der Sphere in Las Vegas über die PA - damals gesungen von Brittany Howard (Alabama Shakes). Mitwirkender ist hier DJ Martin Garrix gewesen.

Die heimliche Heldin der Platte aber, «Midnight Sunshine», beginnt mit scheinbar spontanem Geklimper und elektrisiert dann wie ein Blitz. Achtung, warnen U2 darin, habt nicht zu viel Vertrauen in Social Media: Auf einem kleinen Bildschirm sind nicht alle Menschen gut. «Sing me a song like a boxing glove» - sing mir ein Lied, als sei es ein Boxhandschuh, kein Liebeslied, heißt es. Und weiter, sinngemäß: Wer das Leid der Welt ständig zur Katastrophe hochstilisiert, macht den Teufel nur größer.

Bewegender Song mit Dolly Parton

Politisch ist das - U2 wären nicht U2, wenn das anders wäre - ohnehin. Auch ohne Namen zu nennen, ist immer klar, wen und was sie meinen. «Superficiality» leitet zu «If the World Is at War We Better Not Be» über, das die fast peinlich naheliegende Frage stellt: Wenn draußen schon alles kämpft, müssen wir das miteinander auch tun? «Can't Stop Us Now» beginnt wie ein akustischer Tauchgang - Bonos Stimme schwimmt gegen die Strömungen, die ihm Bass und Schlagzeug schicken.

Und dann ist auch dieser Karneval zu Ende. Das letzte Stück ist «Torn», ein Country-Song, den Dolly Parton mit U2 und Johnny McDaid (Snow Patrol) geschrieben hat. Daniel Lanois (der den Sound der Band in den 80ern mitgeprägt hat) spielt darauf Pedal-Steel-Gitarre. Parton selbst klingt zerbrechlich. Es ist ihre letzte Gesangsaufnahme.

Bonos Stimme drängt sich nicht vor, die beiden passen wunderbar zusammen, singen von zerbrochenen Familienbanden, Missverständnissen und Misstrauen zwischen Menschen, die sich nah sein sollten. In den USA. In Irland. Überall. Am Ende des trotzig-fröhlichen Albums macht ein rührendes Duett das Licht aus.