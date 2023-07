Fernsehmoderator Tobi Krell im Sonntagsfrühstück

Diesmal dabei: Fernsehmoderator Tobi Krell



Tobi Krell wurde in Mainz geboren und startete seine Karriere als in verschiedenen Fernseh-, Print- oder Radioredaktionen. Vor allem bei DASDING.tv fiel er durch seine positive Art auf und schaffte schnell den Sprung ins Fernsehen. Von dort könnten ihn wohl die meisten Eltern auch kennen, weil er seit 2013 die Sendung "Checker Tobi" moderiert. Seit 2021 moderiert er zusammen mit Clarissa Corrêa da Silva die Sendung "Die beste Klasse Deutschlands" und auch das Kinderfilmfestival. Tobi Krell ist für seine positive Ausstrahlung, die Schaffung einer lockeren Atmosphäre und seinen regen Austausch mit Fans in den sozialen Medien bekannt. Er erzählt ANTENNE BAYERN Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein unter anderem davon, wie er zum Fernsehen gekommen ist: